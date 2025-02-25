В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: где самый высокий уровень загрязнения

В Киеве фиксируется ухудшение качества воздуха. Наихудшая ситуация наблюдается на левом берегу столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ. В то же время маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию пыли.
В КГГА советуют:
Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в Киеве в режиме реального времени можно:
Фото: в Киеве временное ухудшение состояния воздуха (asm.kyivcity.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, почему качество воздуха зимой может напрямую зависеть от погоды.
Тем временем синоптик сообщила, какую погоду ожидать в Украине сегодня, 25 февраля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.