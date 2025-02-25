В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: где самый высокий уровень загрязнения

Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ. В то же время маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию пыли.

В КГГА советуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

включить очиститель воздуха, если он имеется.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в Киеве в режиме реального времени можно:

на карте;

в приложении "Киев Цифровой".

Фото: в Киеве временное ухудшение состояния воздуха (asm.kyivcity.gov.ua)