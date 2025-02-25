Ілюстративне фото: у Києві тимчасове погіршення стану повітря: де найвищий рівень забруднення (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві фіксується погіршення якості повітря. Найгірша ситуація спостерігається на лівому березі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).