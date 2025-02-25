У Києві тимчасове погіршення стану повітря: де найвищий рівень забруднення
У Києві фіксується погіршення якості повітря. Найгірша ситуація спостерігається на лівому березі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин. Водночас маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню пилу.
У КМДА радять:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- ввімкнути очищувач повітря, якщо він наявний.
Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у Києві в режимі реального часу можна:
- на карті;
- в додатку "Київ Цифровий".
Фото: у Києві тимчасове погіршення стану повітря (asm.kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, чому якість повітря взимку може напряму залежати від погоди.
Тим часом синоптик повідомила, яку погоду очікувати в Україні сьогодні, 25 лютого.
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