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В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: где самый высокий уровень загрязнения

Вторник 25 февраля 2025 08:40
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В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: где самый высокий уровень загрязнения Иллюстративное фото: в Киеве временное ухудшение состояния воздуха: где самый высокий уровень загрязнения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве фиксируется ухудшение качества воздуха. Наихудшая ситуация наблюдается на левом берегу столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ. В то же время маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию пыли.

В КГГА советуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • включить очиститель воздуха, если он имеется.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в Киеве в режиме реального времени можно:

В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: где самый высокий уровень загрязнения

Фото: в Киеве временное ухудшение состояния воздуха (asm.kyivcity.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, почему качество воздуха зимой может напрямую зависеть от погоды.

Тем временем синоптик сообщила, какую погоду ожидать в Украине сегодня, 25 февраля.

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