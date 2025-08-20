У Києві на фоні атаки ''Шахедів'' пролунали вибухи

Вибухи у Києві пролунали пізно ввечері 20 серпня. Росіяни атакують столицю України дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та начальника КМВА Тимура Ткаченка.
Як зазначала місцева влада, над Києвом зафіксовані ворожі дрони. Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА в напрямку міста зі сходу.
"Поряд з Києвом ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте уважні та обережні, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - повідомив Ткаченко.
За словами мера Києва Віталія Кличка, на лівому та правому берегах працюють сили ППО.
Повітряні сили ЗСУ попереджають про велику кількість ворожих безпілотників у різних регіонах.
Що ж стосується Києва, то на столицю України прямував ворожий БпЛА в напрямку міста зі сходу, а також було зафіксовано групу ворожих БпЛА на Київщині в західному напрямку.
У Києві знову лунають вибухи. Про можливі наслідки наразі інформації немає.
У ніч проти 21 серпня російські війська розпочали масштабну атаку ударними безпілотниками по території України. Повітряні сили та місцеві адміністрації повідомляють про активний рух ворожих БпЛА одразу у кількох регіонах.
Зокрема, групи дронів-камікадзе зафіксовані:
Ситуація наразі в Україні напружена, у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих цілей, а місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях до завершення небезпеки.
До слова, в окупованому Донецьку пізно ввечері 20 серпня пролунала серія вибухів. Фото та відео з окупованого міста з'явилися у мережі.