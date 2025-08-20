UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Києві на фоні атаки ''Шахедів'' пролунали вибухи

Фото: Київ атакують російські "Шахеди" (ілюстративне фото facebook.com/DSNSCV)
Автор: Оксана Гапончук

Вибухи у Києві пролунали пізно ввечері 20 серпня. Росіяни атакують столицю України дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Як зазначала місцева влада, над Києвом зафіксовані ворожі дрони. Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА в напрямку міста зі сходу.

"Поряд з Києвом ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте уважні та обережні, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - повідомив Ткаченко.

За словами мера Києва Віталія Кличка, на лівому та правому берегах працюють сили ППО.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про велику кількість ворожих безпілотників у різних регіонах.

Що ж стосується Києва, то на столицю України прямував ворожий БпЛА в напрямку міста зі сходу, а також було зафіксовано групу ворожих БпЛА на Київщині в західному напрямку.

Оновлено о 0:23

У Києві знову лунають вибухи. Про можливі наслідки наразі інформації немає.

Атака на Україну

У ніч проти 21 серпня російські війська розпочали масштабну атаку ударними безпілотниками по території України. Повітряні сили та місцеві адміністрації повідомляють про активний рух ворожих БпЛА одразу у кількох регіонах.

Зокрема, групи дронів-камікадзе зафіксовані:

  • на Дніпропетровщині - курсом на північ;
  • на Одещині - рух у північному напрямку;
  • на Кіровоградщині - "Шахеди" прямують у бік Вінниччини;
  • на Вінниччині - ударні дрони рухаються на захід;
  • на Харківщині - курс на Полтавщину та Кіровоградщину;
  • на Полтавщині - група "шахедів" у західному напрямку;
  • на Сумщині - БпЛА прямують у напрямку Полтавщини та Чернігівщини;
  • на Чернігівщині - група дронів рухається в бік Київщини;
  • на Черкащині - курс на захід;
  • на Київщині - ворожі БпЛА рухаються на захід.

Ситуація наразі в Україні напружена, у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих цілей, а місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

До слова, в окупованому Донецьку пізно ввечері 20 серпня пролунала серія вибухів. Фото та відео з окупованого міста з'явилися у мережі.

