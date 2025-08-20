В Киеве на фоне атаки ''Шахедов'' прогремели взрывы

Как отмечали местные власти, над Киевом зафиксированы вражеские дроны. Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА в направлении города с востока.

"Рядом с Киевом вражеские БпЛА. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - сообщил Ткаченко.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на левом и правом берегах работают силы ПВО.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о большом количестве вражеских беспилотников в разных регионах.

Что же касается Киева, то на столицу Украины направлялся вражеский БпЛА в направлении города с востока, а также была зафиксирована группа вражеских БпЛА на Киевщине в западном направлении.