Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве на фоне атаки ''Шахедов'' прогремели взрывы

Фото: Киев атакуют российские "Шахеды" (иллюстративное фото facebook.com/DSNSCV)
Автор: Оксана Гапончук

Взрывы в Киеве прогремели поздно вечером 20 августа. Россияне атакуют столицу Украины дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и начальника КМВА Тимура Ткаченко.

Как отмечали местные власти, над Киевом зафиксированы вражеские дроны. Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА в направлении города с востока.

"Рядом с Киевом вражеские БпЛА. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - сообщил Ткаченко.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на левом и правом берегах работают силы ПВО.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о большом количестве вражеских беспилотников в разных регионах.

Что же касается Киева, то на столицу Украины направлялся вражеский БпЛА в направлении города с востока, а также была зафиксирована группа вражеских БпЛА на Киевщине в западном направлении.

 

 

Атака на Украину

В ночь на 21 августа российские войска начали масштабную атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Воздушные силы и местные администрации сообщают об активном движении вражеских БпЛА сразу в нескольких регионах.

В частности, группы дронов-камикадзе зафиксированы:

  • в Днепропетровской области - курсом на север;
  • в Одесской области - движение в северном направлении;
  • в Кировоградской области - "Шахеды" направляются в сторону Винницкой области;
  • в Винницкой области - ударные дроны движутся на запад;
  • на Харьковщине - курс на Полтавщину и Кировоградщину;
  • на Полтавщине - группа "шахедов" в западном направлении;
  • на Сумщине - БпЛА направляются в направлении Полтавщины и Черниговщины;
  • на Черниговщине - группа дронов движется в сторону Киевской области;
  • в Черкасской области - курс на запад;
  • в Киевской области - вражеские БПЛА движутся на запад.

Ситуация сейчас в Украине напряженная, в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением вражеских целей, а местные власти призывают жителей находиться в укрытиях до завершения опасности.

К слову, в оккупированном Донецке поздно вечером 20 августа прогремела серия взрывов. Фото и видео из оккупированного города появились в сети.

