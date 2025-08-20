В Киеве на фоне атаки ''Шахедов'' прогремели взрывы

Взрывы в Киеве прогремели поздно вечером 20 августа. Россияне атакуют столицу Украины дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и начальника КМВА Тимура Ткаченко.
Как отмечали местные власти, над Киевом зафиксированы вражеские дроны. Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА в направлении города с востока.
"Рядом с Киевом вражеские БпЛА. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - сообщил Ткаченко.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, на левом и правом берегах работают силы ПВО.
Воздушные силы ВСУ предупреждают о большом количестве вражеских беспилотников в разных регионах.
Что же касается Киева, то на столицу Украины направлялся вражеский БпЛА в направлении города с востока, а также была зафиксирована группа вражеских БпЛА на Киевщине в западном направлении.
В ночь на 21 августа российские войска начали масштабную атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Воздушные силы и местные администрации сообщают об активном движении вражеских БпЛА сразу в нескольких регионах.
В частности, группы дронов-камикадзе зафиксированы:
Ситуация сейчас в Украине напряженная, в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением вражеских целей, а местные власти призывают жителей находиться в укрытиях до завершения опасности.
К слову, в оккупированном Донецке поздно вечером 20 августа прогремела серия взрывов. Фото и видео из оккупированного города появились в сети.