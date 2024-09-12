ua en ru
Чт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве тестируют систему безбилетного проезда в транспорте: как это работает

Украина, Киев, Четверг 12 сентября 2024 18:41
UA EN RU
В Киеве тестируют систему безбилетного проезда в транспорте: как это работает Фото: Оплата проезда в общественном транспорте (Telegram – KyivCity)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве на некоторых автобусных маршрутах тестируют систему безбилетного проезда.

РБК-Украина рассказывает, что об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал заместитель председателя КГГА и руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич.

Как работает система безбилетного проезда

Он отмечает, что функционал сервиса уже готов и сейчас его тестируют на нескольких маршрутах "Киевпасстранса". Сервис предусматривает, что пассажир может ехать в автобусе без билета, происходит самовалидация – человек заходит в приложение, нажал, оплатил проезд и поехал. При этом отпадает необходимость в валидаторах.

Петр Оленич отмечает, что система проходит техническое тестирование, но она уже полностью готова. В столице уже внедряют его в промышленную, техническую и юридическую эксплуатацию.

Также ведутся переговоры с частными перевозчиками в Киеве, чтобы они также подключались к единой городской системе электронных билетов. Например, так уже сделала "Укрзализныця" для своих городских сервисов.

Столичный чиновник отмечает, что система безбилетного проезда принадлежит отдельному предприятию, у которого уже хорошо отлажена и юридическая, и техническая сторона.

Как воспользоваться системой безбилетного проезда

Напомним, новый сервис по оплате проезда в общественном транспорте в Киеве начали тестировать в мае нынешнего года. Теперь пассажиры могут не искать валидатор, а оплатить проезд через приложение.

Сервис начали тестировать в трамваях. Для оплаты проезда требуется:

  • выбрать в приложении опцию "Оплата проезда"
  • сканировать QR-код на плакате или наклейке в салоне трамвая
  • оплатить проезд транспортной картой, QR-билетом или банковской картой

После оплаты в приложении появляется QR-билет, который нужно показать контролеру и, по желанию, оценить поездку.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за безбилетный проезд предусмотрена административная ответственность, что означает возможность получить штраф на месте правонарушения. Юристы отмечают, что контролеры должны соблюдать правила: при проверке билетов они обязаны предъявлять служебные удостоверения, а при взыскании штрафа – выдавать квитанцию установленного образца.

Напомним, с 1 сентября в Киеве школьники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако для этого обязательно нужно иметь при себе ученический билет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
США планируют корректировать свою позицию по вооружению, которое предоставляют Украине, - Блинкен
США планируют корректировать свою позицию по вооружению, которое предоставляют Украине, - Блинкен
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США