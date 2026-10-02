У Києві терміново скликають Раду оборони для організації руху мостами

Сьогодні в обід через ситуацію з рухом мостами у Києві екстрено збереться Рада оборони міста.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації (КМВА) Катерина Поп в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що міст Патона наразі відкритий для руху в обох напрямках. Проте дістатися з правого берега на лівий можна лише через заїзд із боку бульвару Миколи Міхновського. Усі інші заїзди на міст тимчасово закриті.
Обмеження запровадили через необхідність оцінити стан інфраструктури після кількох влучань у Південний міст.
"Після кількох влучань у Південний міст пошкоджено мостову опору, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену. Наразі триває оцінка пошкоджень, усі необхідні дані передадуть на засідання Ради оборони столиці, яке екстрено збереться вже в обід", - зазначила Поп.
Учасники засідання мають ухвалити рішення щодо організації руху через київські мости з урахуванням нових безпекових ризиків.
Також посадовці обговорять зміни в транспортній схемі міста та можливість компенсувати обмеження за допомогою наземного громадського транспорту.
"Усі варіанти опрацюють на Раді оборони. Очікуємо детальну інформацію щодо руху мостами на найближчий тиждень", - зазначила речниця КМВА.
Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову атакували Південний міст. Напередодні ввечері внаслідок удару по мосту було пошкоджено опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.
Крім того, в КМДА повідомили, що у столиці змінили та відновили рух низки автобусних і тролейбусних маршрутів через перекриття Подільського мосту.
Про те, що відбувається у столиці та як курсує транспорт - читайте в матеріалі РБК-Україна.