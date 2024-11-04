UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві на Теремках автобус протаранив кілька авто і вилетів на тротуар, є жертви

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

На київських Теремках автобус на великій швидкості протаранив авто, після чого вилетів на тротуар та врізався у кіоск. Рух по вулиці Заболотного ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Ей, Київ!".

Як повідомляє Telegram-канал, аварії нібито передував вибух, після чого автобус протаранив автомобілі, які стояли на аварійці й злетів з траси. 

"...автобус на великій швидкості влетів в авто, які стояли на аварійці на дорозі, а потім злетів з траси і врізався в кіоск на ринку", - додає канал. 

Є жертви 

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що аварія за участі трьох легкових автомобілів, автобуса й вантажівки сталась на вулиці Заболотного. Попередньо відомо про двох загиблих

ДТП в Україні

У жовтні в Солом'янському районі Києва сталася ДТП за участю маршрутного таксі та вантажівки марки "Газель"

Того ж місяця неподалік Львова трапилася серйозна аварія, в якій зіткнулися пасажирський автобус, вантажівка компанії "Нова пошта" та кілька легкових автомобілів. Внаслідок цієї аварії двоє людей загинули, а десятки отримали травми різного ступеня тяжкості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДТП