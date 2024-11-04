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В Киеве на Теремках автобус протаранил несколько авто и вылетел на тротуар, есть жертвы

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

На киевских Теремках автобус на большой скорости протаранил авто, после чего вылетел на тротуар и врезался в киоск. Движение по улице Заболотного затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Ей, Київ!".

Как сообщает Telegram-канал, аварии якобы предшествовал взрыв, после чего автобус протаранил автомобили, которые стояли на аварийке и слетел с трассы

"...автобус на большой скорости влетел в авто, стоявшие на аварийке на дороге, а затем вылетел с трассы и врезался в киоск на рынке ", - добавляет канал.

Есть жертвы

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что авария с участием трех легковых автомобилей, автобуса и грузовика произошла на улице Заболотного. Предварительно известно о двух погибших. 

Подробности от полиции 

Согласно предварительной информации от Главного управления Национальной полиции Киева, во время аварии столкнулись четыре транспортных средства, среди которых автобус и грузовик.

 

Фото: ДТП в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

"Известно, что в результате аварии погиб один человек и еще один тяжело травмирован. Количество пострадавших уточняется", - добавляют в правоохранительных органах. 

ДТП в Украине

В октябре в Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика марки "Газель".

В том же месяце недалеко от Львова случилась серьезная авария, в которой столкнулись пассажирский автобус, грузовик компании "Новая почта" и несколько легковых автомобилей. В результате этой аварии два человека погибли, а десятки получили травмы различной степени тяжести.

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КиевДТП