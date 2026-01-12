ua en ru
У Києві без тепла залишаються менш ніж 500 будинків

Україна, Понеділок 12 січня 2026 22:04
у Києві без тепла залишаються менш ніж 500 будинків
Автор: Наталія Кава

У Києві триває підключення до теплопостачання менш ніж 500 житлових будинків із близько 6000 багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

За його словами, таким чином, понад 90% постраждалого житлового фонду вже забезпечені опаленням.

"Усі об’єкти теплової генерації столиці працюють. Теплоносій подається, відновлення йде поетапно", - пише Кулеба.

Він наголосив, що досягнутий результат став можливим завдяки безперервній та чітко скоординованій роботі енергетиків і комунальних служб. Відновлювальні роботи не припиняються навіть за умов сильних морозів та складної погоди.

"Роботи тривають без зупинок - попри сильні морози та складні погодні умови. Дякую всім задіяним службам. Ви тримаєте місто в теплі - у прямому сенсі цього слова", - зазначив посадовець.

Раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв, що у столиці з моменту масованого удару, який відбувся в ніч на 9 січня, майже 800 будинків залишаються без опалення.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські війська здійснили масований обстріл України, основним напрямком атаки став Київ. Під ударами опинилися як об’єкти енергетичної інфраструктури, так і житлові будинки.

Цього разу противник цілеспрямовано вдарив по районних котельнях на тлі сильного похолодання по всій країні.

Унаслідок атаки без теплопостачання залишилися близько половини столичних багатоповерхівок, подачу тепла поступово відновлюють. Водночас енергоситуація в місті залишається складною - 12 січня в Києві діють аварійні відключення електроенергії.

