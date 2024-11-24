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В Киеве также объявили тревогу из-за атаки "Шахедов"

Киев, Воскресенье 24 ноября 2024 03:32
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В Киеве также объявили тревогу из-за атаки "Шахедов" Фото: воздушная тревога объявлена в Киеве (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 24 ноября была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой из-за вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сирена об угрозе воздушной атаки противника зазвучала в столице около половины четвертого ночи.

Жителей Киева просят немедленно направляться к укрытиям, и оставаться там до отбоя тревоги.

По данным Воздушных сил ВСУ, беспилотники российских оккупантов фиксировались, в частности, в Киевской области, и двигались в направлении Киева.

В Киеве также объявили тревогу из-за атаки &quot;Шахедов&quot;

Ночная вражеская дроновая атака

Ранее сообщалось, что в Киевской области ведется работа сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеских дронов-камикадзе.

Напомним также, что этой ночью росамия запустила "Шахеды" по Украине во время очередной воздушной атаки и БПЛА противника заходили в воздушное пространство страны с северного направления.

Добавим, 22 ноября в ГСЧС проинформировали, что в Киеве три дня в нескольких районах о тревоге будут сообщать через громкоговорители.

Это объясняется тем, что в отдельных частях Святошинского, Шевченковского, а также Соломенского районов столицы временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги из-за технических проблем на оборудовании "Укртелекома".

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Киев Воздушная тревога Атака дронов
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