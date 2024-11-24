В Киеве также объявили тревогу из-за атаки "Шахедов"

В Киеве в ночь на 24 ноября была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой из-за вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ).

Напомним также, что этой ночью росамия запустила "Шахеды" по Украине во время очередной воздушной атаки и БПЛА противника заходили в воздушное пространство страны с северного направления.

Ранее сообщалось, что в Киевской области ведется работа сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеских дронов-камикадзе.

По данным Воздушных сил ВСУ, беспилотники российских оккупантов фиксировались, в частности, в Киевской области, и двигались в направлении Киева.

Жителей Киева просят немедленно направляться к укрытиям, и оставаться там до отбоя тревоги.

Сирена об угрозе воздушной атаки противника зазвучала в столице около половины четвертого ночи.

Добавим, 22 ноября в ГСЧС проинформировали, что в Киеве три дня в нескольких районах о тревоге будут сообщать через громкоговорители.

Это объясняется тем, что в отдельных частях Святошинского, Шевченковского, а также Соломенского районов столицы временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги из-за технических проблем на оборудовании "Укртелекома".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.