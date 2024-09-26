У Києві також оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

Сигнал про загрозу атак з повітря пролунав у столиці приблизно о 01.40.

Начальник КМВА Сергій Попко у своїй заяві у Telegram повідомив про загрозу застосування ударних дронів з півночі.

"Перебувайте в укриттях до відбою!" - закликали мешканців Києва.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що в районі столиці був зафіксований ворожий безпілотник.

Крім того, у Київській області триває робота ППО, яка почалася ще близько 23.30.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 25 вересня був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахеди" по України. Через загрозу ворожих дронових атак у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Крім того, близько пів на дванадцяту ночі стало відомо про роботу ППО у Київській області, й вона триває досі.

Додамо, також в ЗМІ повідомляли про вибухи у Хмельницькій області, й перед тим військові інформували про рух "Шахедів" у бік Старокостянтинова.