В Киеве также объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов"

В Киеве в ночь на 26 сентября была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сигнал об угрозе атак с воздуха раздался в столице примерно в 01:40.
Начальник КГВА Сергей Попко в своем заявлении в Telegram сообщил об угрозе применения ударных дронов с севера.
"Находитесь в укрытиях до отбоя!" - призывали жителей Киева.
В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что в районе столицы был зафиксирован вражеский беспилотник.
Кроме того, в Киевской области продолжается работа ПВО, которая началась еще около 23:30.
Ранее сообщалось, что вечером 25 сентября был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахеды" по Украине. Из-за угрозы вражеских дроновых атак в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, около половины двенадцатого ночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, и она продолжается до сих пор.
Добавим, также в СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, и перед этим военные информировали о движении "Шахедов" в сторону Староконстантинова.
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