RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве также объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов"

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 26 сентября была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сигнал об угрозе атак с воздуха раздался в столице примерно в 01:40.

Начальник КГВА Сергей Попко в своем заявлении в Telegram сообщил об угрозе применения ударных дронов с севера.

"Находитесь в укрытиях до отбоя!" - призывали жителей Киева.

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что в районе столицы был зафиксирован вражеский беспилотник.

Кроме того, в Киевской области продолжается работа ПВО, которая началась еще около 23:30.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 25 сентября был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахеды" по Украине. Из-за угрозы вражеских дроновых атак в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Кроме того, около половины двенадцатого ночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, и она продолжается до сих пор.

Добавим, также в СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, и перед этим военные информировали о движении "Шахедов" в сторону Староконстантинова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВоздушная тревогаАтака дронов