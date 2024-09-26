В Киеве также объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов"

Сигнал об угрозе атак с воздуха раздался в столице примерно в 01:40.

Начальник КГВА Сергей Попко в своем заявлении в Telegram сообщил об угрозе применения ударных дронов с севера.

"Находитесь в укрытиях до отбоя!" - призывали жителей Киева.

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что в районе столицы был зафиксирован вражеский беспилотник.

Кроме того, в Киевской области продолжается работа ПВО, которая началась еще около 23:30.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 25 сентября был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахеды" по Украине. Из-за угрозы вражеских дроновых атак в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Кроме того, около половины двенадцатого ночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, и она продолжается до сих пор.

Добавим, также в СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, и перед этим военные информировали о движении "Шахедов" в сторону Староконстантинова.