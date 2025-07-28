У Києві та Запоріжжі пролунали вибухи: нові групи "Шахедів" заходять до України

Виліт ворожих дронів 27 липня

РФ щодня атакує різні міста України дронами. Також ворог застосовує авіабомби та ракети.

Увечері росіяни вкотре запустили по Україні ударні дрони типу "Шахеди". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

У Києві на тлі атаки дронів ще з вечора повідомлялося про звуки вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав, що по ворожих дронах працює ППО.

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