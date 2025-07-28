У Києві та Запоріжжі пролунали вибухи: нові групи "Шахедів" заходять до України

У Києві та Запоріжжі, а також ще в низці міст України прогриміли вибухи вночі, 28 липня, на тлі триваючої атаки ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка і канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Незадовго до опівночі мер Києва попередив, що в столиці продовжує працювати ППО.
"Залишайтеся в укриттях", - закликав міський голова.
Також вибухи пролунали в Запоріжжі. Федоров попередив, що "Шахеди" тримають курс на Шевченківський, Олександрівський і Дніпровський райони.
Карта повітряних тривог виглядає наступним чином:
Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що групи ударних дронів рухаються в кількох напрямках. Станом на 0:12 ситуація виглядала наступним чином:
Оновлено о 0:26. Також в ПС розповіли, що загроза застосування ударних дронів типа "Шахед" є для Рівненської області.
РФ щодня атакує різні міста України дронами. Також ворог застосовує авіабомби та ракети.
Увечері росіяни вкотре запустили по Україні ударні дрони типу "Шахеди". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
У Києві на тлі атаки дронів ще з вечора повідомлялося про звуки вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав, що по ворожих дронах працює ППО.
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