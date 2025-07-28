В Киеве и Запорожье прогремели взрывы: новые группы "Шахедов" заходят в Украину

Незадолго до полуночи мэр Киева предупредил, что в столице продолжает работать ПВО.

"Оставайтесь в укрытиях", - призвал городской глава.

Также взрывы прогремели в Запорожье. Федоров предупредил, что "Шахеды" держат курс на Шевченковский, Александровский и Днепровский районы.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что группы ударных дронов движутся в нескольких направлениях. По состоянию на 0:12 ситуация выглядела следующим образом:

Группа дронов из Сумской области курсом юго-западным.

Беспилотники на востоке и центре Черниговской области курсом на запад.

Группа дронов на севере Киевской области курсом на Житомирщину,

Дроны из Днепропетровской области курсом на Кировоградщину.

Беспилотники с юга на Николаевщину.

Киев - группа дронов в направлении города.

Группа дронов на востоке Харьковщины - курс западный.

Дроны на востоке Донбасса - курс западный.

Обновлено в 0:26. Также в ВС ВСУ рассказали, что угроза применения ударных дронов типа "Шахед" существует для Ровенской области.