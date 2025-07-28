В Киеве и Запорожье прогремели взрывы: новые группы "Шахедов" заходят в Украину

В Киеве и Запорожье, а также еще в ряде городов Украине прогремели взрывы ночью, 28 июля, на фоне продолжающейся атаки ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Незадолго до полуночи мэр Киева предупредил, что в столице продолжает работать ПВО.
"Оставайтесь в укрытиях", - призвал городской глава.
Также взрывы прогремели в Запорожье. Федоров предупредил, что "Шахеды" держат курс на Шевченковский, Александровский и Днепровский районы.
Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что группы ударных дронов движутся в нескольких направлениях. По состоянию на 0:12 ситуация выглядела следующим образом:
Обновлено в 0:26. Также в ВС ВСУ рассказали, что угроза применения ударных дронов типа "Шахед" существует для Ровенской области.
РФ ежедневно атакует разные города Украины дронами. Также враг применяет авиабомбы и ракеты.
Вечером россияне в очередной запустили по Украине ударные дроны типа "Шахеды". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
В Киеве на фоне атаки дронов еще с вечера сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО.
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