В Киеве и Запорожье прозвучали взрывы
В Киеве и Запорожье сегодня, 14 января, рано утром прозвучали взрывы. Воздушная тревога объявлена только в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственных корреспондентов и "Суспільне".
Несмотря на серию взрывов, в Киеве и области воздушную тревогу не объявляли. О причинах случившегося пока не сообщается.
Обновлено (6:20)
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал жителей города и области срочно пройти в укрытия и находиться в них до окончания воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты ночью 12 января нанесли ракетный удар по Запорожью. К счастью, жертв или раненых нет.
Также напомним, глава военной администрации Александр Старух проинформировал, что после ночного обстрела в Запорожье обнаружили обломок вражеской ракеты.
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