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У Запоріжжі після нічного обстрілу виявили уламок ворожої ракети, - ОВА

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Запоріжжя, Четвер 12 січня 2023 06:40
У Запоріжжі після нічного обстрілу виявили уламок ворожої ракети, - ОВА Фото: У Запоріжжі виявиди уламок ворожої ракети (t.me/starukhofficial)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 12 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Унаслідок атаки ворога в одному з районів ушкоджень зазнали приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури", - розповів посадовець.

Старух зазначив, що наразі обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби.

"Також виявлено уламок ворожої ракети", - додав глава ОВА.

У Запоріжжі виявили уламок ворожої ракети / (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, у Запоріжжі вночі 12 січня пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу.

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