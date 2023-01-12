У Запоріжжі після нічного обстрілу виявили уламок ворожої ракети, - ОВА

Російські окупанти в ніч на 12 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Унаслідок атаки ворога в одному з районів ушкоджень зазнали приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури", - розповів посадовець. Старух зазначив, що наразі обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби. "Також виявлено уламок ворожої ракети", - додав глава ОВА. У Запоріжжі виявили уламок ворожої ракети / (t.me/starukhofficial)