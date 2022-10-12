У Києві та центральних областях стабілізували енергоживлення

У Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення. Є велика ймовірність того, що примусових відключень світла сьогодні можна буде уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Щоб оминути примусових обмежень необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі перестав зростати.

Тому українців закликають підходити до споживання електроенергії ощадливо - вимикати зайві електроприлади вранці та ввечері, коли споживання електроенергії найбільше. Це дозволить знизити навантаження на мережі і полегшить роботу енергетиків, які відновлюють їх.

Зазначається, що масовані обстріли України пошкодили чимало енергетичного обладнання. Масштаби та складність пошкоджень в різних регіонах відрізняються, тому десь потрібно більше часу на відновлення. Через це графіки аварійних обмежень залишаються в Харківській, Сумській та Полтавській областях.