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У Києві та центральних областях стабілізували енергоживлення

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Середа 12 жовтня 2022 22:10
У Києві та центральних областях стабілізували енергоживлення Фото: у Києві та центральних областях стабілізували енергоживлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення. Є велика ймовірність того, що примусових відключень світла сьогодні можна буде уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Щоб оминути примусових обмежень необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі перестав зростати.

Тому українців закликають підходити до споживання електроенергії ощадливо - вимикати зайві електроприлади вранці та ввечері, коли споживання електроенергії найбільше. Це дозволить знизити навантаження на мережі і полегшить роботу енергетиків, які відновлюють їх.

Зазначається, що масовані обстріли України пошкодили чимало енергетичного обладнання. Масштаби та складність пошкоджень в різних регіонах відрізняються, тому десь потрібно більше часу на відновлення. Через це графіки аварійних обмежень залишаються в Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Нагадаємо, додаткове обмеження споживання електроенергії може знадобитися протягом кількох днів.

До того ж, українців просили обмежити споживання електроенергії вранці і ввечері, а також не користуватися кількома потужними приладами одночасно.

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