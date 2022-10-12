В Киеве и центральных областях стабилизировали энергопитание

В Киеве и центральных областях Украины стабилизировали энергопитание. Есть большая вероятность того, что принудительных отключений света сегодня можно будет избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Чтобы миновать принудительные ограничения необходимо, чтобы уровень потребления в энергосистеме перестал расти.

Поэтому украинцев призывают подходить к потреблению электроэнергии бережливо - выключать лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии самое большое. Это позволит снизить нагрузку на сети и облегчит работу возобновляющих их энергетиков.

Отмечается, что массированные обстрелы Украины повредили немало энергетического оборудования. Масштабы и сложность повреждений в разных регионах отличаются, поэтому где-то нужно больше времени на восстановление. Из-за этого графики аварийных ограничений остаются в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.