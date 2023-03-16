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В Киеве и еще двух областях частично применяют отключение света, - "Укрэнерго"

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Четверг 16 марта 2023 12:35
В Киеве и еще двух областях частично применяют отключение света, - "Укрэнерго" Фото: В Киеве и еще двух областях частично применяют отключение света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве, а также в Киевской и Житомирской областях частично применяют отключение света из-за значительных повреждений сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В энергосистеме Украины электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

"Однако из-за значительных повреждений сетей, которые нанесли россияне, сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в г. Киеве. Сейчас в этих регионах применяются ограничения потребления", - сказано в сообщении.

Между тем, в других областях ограничений, которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в регионы не приводились.

Так, энергосистема работает стабильно, синхронно с Европой.

Напомним, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева действуют отключения согласно графикам.

РБК-Украина также сообщало, что в Житомире могут возобновить работы электротранспорта в течение 10-12 дней.

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