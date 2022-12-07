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У Києві та ще двох містах діють екстрені відключення світла

Фото: у Києві та ще двох містах діють екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 7 грудня продовжуються екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Також про екстрені вимкнення світла попередили ще у двох містах. Мова йде про Одесу та Дніпро.

Зазначимо, раніше енергетики спрогнозували, що до планових відключень електропостачання можна буде повернутися через 2-3 дні. Проте це у разі, якщо не буде ракетних обстрілів з боку РФ.

Тим часом гендиректор YASNO Сергій Коваленко попередив, що остання ракетна атака по енергосистемі відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад.

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КиївОдесаДнипроЕлектроенергія