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Коли відключення світла знову будуть по графіку: прогноз "Укренерго"

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 22:14
Коли відключення світла знову будуть по графіку: прогноз "Укренерго" Фото: планові відключення електропостачання, можливо, повернуться через 2-3 дні (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Українські енергетики вважають, що до планових відключень електропостачання можна буде повернутися через 2-3 дні, проте це у разі, якщо не буде ракетних обстрілів з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького на "Радіо НВ".

Очільник національної енергокомпанії зазначив, що це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі знизиться до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів.

"Ми зараз досить близькі до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли ми знову зможемо повернутися до планових графіків. Гадаю, що нам ще 2-3 дні буде на це потрібно. Якщо не буде нових обстрілів, то гадаю, що на цьому тижні ми маємо вийти на планові графіки", - підкреслив Кудрицький.

Він розповів, що всі споживачі в кожній області поділені обленерго та військово-цивільними адміністраціями на три черги, які відключаються від енергопостачання поперемінно. Це робиться для того, щоб все відбувалось в плановому режимі.

Сьогодні, 6 грудня, РБК-Україна повідомило, що, за словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, вчорашня атака РФ по енергосистемі відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад, проте є надія, що швидко повернемося до стабілізаційних графіків.

Нагадаємо, 5 грудня окупанти завдали восьмого масованого удару по території України. У багатьох регіонах України виникли перебої зі світлом.

Крім того, в "Укренерго" розповіли, скільки часу потрібно на відновлення енергосистеми після вчорашнього удару.

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