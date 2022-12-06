Вчорашня атака РФ по енергосистемі відкинула нас на тиждень назад, - гендиректор YASNO

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що вчорашня атака РФ відкинула стан в енергосистемі на тиждень назад, проте є надія, що швидко повернемося до стабілізаційних графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сергія Коваленка.

"Ми все ще в екстрених відключеннях. У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків", - написав гендиректор YASNO.

Також він додав, що активно йде робота із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури.

"Уже по 474 будинкам є рішення - керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати. Я вдячний міській владі за таке непросте рішення. Чому це важливо - тому в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірну серед населення", - підкреслив Коваленко.