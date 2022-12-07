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В Киеве и еще двух городах действуют экстренные отключения света

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Киев, Среда 07 декабря 2022 08:30
В Киеве и еще двух городах действуют экстренные отключения света Фото: в Киеве и двух городах действуют экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 7 декабря, продолжаются экстренные отключения света. Графики пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Также об экстренных отключениях света предупредили еще в двух городах. Речь идет об Одессе и Днепре.

Ранее энергетики спрогнозировали, что к плановым отключениям электроснабжения можно будет вернуться через 2-3 дня. Однако это в случае, если не будет ракетных обстрелов со стороны РФ.

Тем временем гендиректор YASNO Сергей Коваленко предупредил, что последняя ракетная атака по энергосистеме отвергла ремонтные работы энергетиков на неделю назад.

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