У Києві та ще чотирьох областях скасовують екстерні відключення світла

У низці областей України скасували екстрені відключення електроенергії. Українців закликають надалі розумно споживати електрику на тлі вкрай важкої ситуації в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "ДТЕК" в Telegram.

Зазначається, що станом на 9 годину екстрені відключення скасовано в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. "Енергетики повертають світло в усі домівки", - йдеться в повідомленні. Водночас енергетики просять українців продовжувати розумно споживати електрику. "Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою", - наголошують у "ДТЕК".

