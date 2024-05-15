В Киеве и в четырех областях отменяют экстернные отключения света

В ряде областей Украины отменили экстренные отключения электроэнергии. Украинцев призывают в дальнейшем разумно потреблять электричество на фоне крайне тяжелой ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "ДТЭК" в Telegram.

Отмечается, что состоянием на 9 часов экстренные отключения отменены в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. "Энергетики возвращают свет во все дома", - говорится в сообщении. В то же время, энергетики просят украинцев продолжать разумно потреблять электричество. "Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой", - подчеркивают в "ДТЭК".