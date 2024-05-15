В Киеве и в четырех областях отменяют экстернные отключения света
В ряде областей Украины отменили экстренные отключения электроэнергии. Украинцев призывают в дальнейшем разумно потреблять электричество на фоне крайне тяжелой ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "ДТЭК" в Telegram.
Отмечается, что состоянием на 9 часов экстренные отключения отменены в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.
"Энергетики возвращают свет во все дома", - говорится в сообщении.
В то же время, энергетики просят украинцев продолжать разумно потреблять электричество.
"Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой", - подчеркивают в "ДТЭК".
Энергетическая ситуация в Украине
Напомним, вчера, 14 мая, графики аварийных отключений света были введены во всех областях Украины.
Данная ситуация сложилась на фоне массивных обстрелов оккупантами энергетической инфраструктуры страны.
Об отключении в стране более подробно читайте в материале РБК-Украина.
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