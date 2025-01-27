У Києві та ще 9 містах України зафіксували температурні рекорди (карта)

Де в Україні зафіксували нові температурні рекорди

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, низку температурних рекордів було встановлено в Україні впродовж неділі, 26 січня.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили синоптики.

Виходячи з оприлюдненої карти, денні температурні максимуми було встановлено у 10 містах:

у Сумах - 5,7°С;

у Полтаві - 5,7°С;

у Харкові - 6,2°С;

у Кропивницькому - 6,6°С;

у Хмельницькому - 6,9°С;

у Чернігові - 7,1°С;

у Вінниці - 7,3°С;

у Києві - 7,4°С;

у Житомирі - 7,6°С;

у Львові - 7,9°С.

Температурні рекорди 26 січня 2025 року (карта: facebook.com/UkrHMC

Зазначимо, що на сьогодні, 27 січня, українцям прогнозували хмарну погоду з проясненнями та без опадів. Вітер - південний, 5-10 м/с. У Карпатах - місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в середньому - від 0 градусів до 5 градусів тепла. Вдень - від 5 до 10 градусів за Цельсієм.

На Прикарпатті та в Криму - 9-14°С. У східних областях та у Карпатах вдень - від 2 до 7 градусів вище нуля.

Прогноз погоди від УкрГМЦ на 27 січня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом на високогір'ї Івано-Франківської області та у східній частині Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень, помаранчевий).

Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)