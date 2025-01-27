У Києві та ще 9 містах України зафіксували температурні рекорди (карта)

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нещодавніх температурних рекордів. Їх зафіксували у Києві та ще 9 містах України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, низку температурних рекордів було встановлено в Україні впродовж неділі, 26 січня.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили синоптики.
Виходячи з оприлюдненої карти, денні температурні максимуми було встановлено у 10 містах:
Температурні рекорди 26 січня 2025 року (карта: facebook.com/UkrHMC
Зазначимо, що на сьогодні, 27 січня, українцям прогнозували хмарну погоду з проясненнями та без опадів. Вітер - південний, 5-10 м/с. У Карпатах - місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі в середньому - від 0 градусів до 5 градусів тепла. Вдень - від 5 до 10 градусів за Цельсієм.
На Прикарпатті та в Криму - 9-14°С. У східних областях та у Карпатах вдень - від 2 до 7 градусів вище нуля.
Прогноз погоди від УкрГМЦ на 27 січня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом на високогір'ї Івано-Франківської області та у східній частині Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень, помаранчевий).
Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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