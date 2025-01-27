В Киеве и еще 9 городах Украины зафиксировали температурные рекорды (карта)

Где в Украине зафиксировали новые температурные рекорды

Согласно информации Укргидрометцентра, ряд температурных рекордов был установлен в Украине в течение воскресенья, 26 января.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили синоптики.

Исходя из обнародованной карты, дневные температурные максимумы были установлены в 10 городах:

в Сумах - 5,7°С;

в Полтаве - 5,7°С;

в Харькове - 6,2°С;

в Кропивницком - 6,6°С;

в Хмельницком - 6,9°С;

в Чернигове - 7,1°С;

в Виннице - 7,3°С;

в Киеве - 7,4°С;

в Житомире - 7,6°С;

во Львове - 7,9°С.

Температурные рекорды 26 января 2025 года (карта: facebook.com/UkrHMC

Отметим, что на сегодня, 27 января, украинцам прогнозировали облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ветер - южный, 5-10 м/с. В Карпатах - местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в среднем - от 0 градусов до 5 градусов тепла. Днем - от 5 до 10 градусов по Цельсию.

На Прикарпатье и в Крыму - 9-14°С. В восточных областях и в Карпатах днем - от 2 до 7 градусов выше нуля.

Прогноз погоды от УкрГМЦ на 27 января (карта: facebook.com/UkrHMC)

Между тем на высокогорье Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень, оранжевый).

Предупреждение о снеголавинной опасности (скриншот: facebook.com/UkrHMC)