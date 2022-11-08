У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні

Сьогодні, 8 листопада, у Києві та ще семи областях України на додачу до планових відключень світла ввели ще й аварійні, оскільки через похолодання зростає споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на " Укренерго ".

Аварійні відключення застосовані з 09:30 у таких регіонах:

Київ,

Київська область,

Чернігівська область,

Черкаська область,

Житомирська область,

Сумська область,

Харківська область,

Полтавська область.

"Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога", - сказано у повідомленні.

Так, планові графіки погодинних відключень світла впродовж доби продовжують діяти по всій території України.

"Укренерго" зазначає, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Тому українців просять не забувати про необхідність заощадливо споживати електроенергію.

Раніше повідомлялося, що графіки відключення електроенергії можуть стати комфортнішими з наступного тижня.

Окрім того, РБК-Україна писало, як можна дізнатись конкретний графік відключення світла.

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