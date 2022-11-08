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В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 11:05
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны Фото: в Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 8 ноября, в Киеве и еще семи областях Украины вдобавок к плановым отключениям света ввели еще и аварийные, поскольку из-за похолодания растет потребление электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Аварийные отключения применены с 09:30 в следующих регионах:

  • Киев,
  • Киевская область,
  • Черниговская область,
  • Черкасская область,
  • Житомирская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область,
  • Полтавская область.

"Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага", - говорится в сообщении.

Так, плановые графики почасовых отключений света в течение суток продолжают действовать по всей территории Украины.

"Укрэнерго" отмечает, что ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Поэтому украинцев просят не забывать о необходимости экономного потребления электроэнергии.

Ранее сообщалось, что графики отключения электроэнергии могут стать более комфортными со следующей недели.

Кроме того, РБК-Украина писало, как можно узнать конкретный график отключения света.

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