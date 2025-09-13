У Києві та ряді регіонів оголошували повітряну тривогу

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - зазначили у КМВА.

У Повітряних силах також повідомили, що в районі Києва - ворожі дрони. Повітряна тривога у столиці тривала 41 хвилину.

Раніше повідомлялось, що у Київській області сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією ворожих безпілотників, жителів регіону закликали залишатись в укриттях.