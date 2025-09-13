UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Києві та ряді регіонів оголошували повітряну тривогу

Фото: у Києві та ряді регіонів оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві та ряді областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та Telegram КМВА.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - зазначили у КМВА.

У Повітряних силах також повідомили, що в районі Києва - ворожі дрони. Повітряна тривога у столиці тривала 41 хвилину.

Раніше повідомлялось, що у Київській області сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією ворожих безпілотників, жителів регіону закликали залишатись в укриттях.

Удари РФ по Україні в ніч на 13 вересня

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти в ніч на 13 вересня випустили по Україні 164 дрони. Також росіяни атакували балістикою. Як зазначили у Повітряних силах, з усіх дронів близько 90 – це "Шахеди".

Сили ППО знешкодили 137 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Окрім того, зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях

Зокрема, російські війська сьогодні вночі, 13 вересня, атакували Харківську область авіабомбами та безпілотниками. В результаті удару пошкоджені будинки та лікарня, є постраждалі. До ліквідації наслідків було залучено 37 рятувальників та 9 одиниць спеціалізованої техніки.

