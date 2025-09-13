В Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - отметили в КГВА.

В Воздушных силах также сообщили, что в районе Киева - вражеские дроны. Воздушная тревога в столице продолжалась 41 минуту.

Ранее сообщалось, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией вражеских беспилотников, жителей региона призвали оставаться в укрытиях.