В Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и Telegram КМВА.
"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - отметили в КГВА.
В Воздушных силах также сообщили, что в районе Киева - вражеские дроны. Воздушная тревога в столице продолжалась 41 минуту.
Ранее сообщалось, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией вражеских беспилотников, жителей региона призвали оставаться в укрытиях.
Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты в ночь на 13 сентября выпустили по Украине 164 дрона. Также россияне атаковали баллистикой. Как отметили в Воздушных силах, из всех дронов около 90 - это "Шахеды".
Силы ПВО обезвредили 137 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях
В частности, российские войска сегодня ночью, 13 сентября, атаковали Харьковскую область авиабомбами и беспилотниками. В результате удара повреждены дома и больница, есть пострадавшие. К ликвидации последствий были привлечены 37 спасателей и 9 единиц специализированной техники.