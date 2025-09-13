RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу

Фото: в Киеве и ряде регионов объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и Telegram КМВА.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - отметили в КГВА.

В Воздушных силах также сообщили, что в районе Киева - вражеские дроны. Воздушная тревога в столице продолжалась 41 минуту.

Ранее сообщалось, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией вражеских беспилотников, жителей региона призвали оставаться в укрытиях.

 

Удары РФ по Украине в ночь на 13 сентября

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты в ночь на 13 сентября выпустили по Украине 164 дрона. Также россияне атаковали баллистикой. Как отметили в Воздушных силах, из всех дронов около 90 - это "Шахеды".

Силы ПВО обезвредили 137 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях

В частности, российские войска сегодня ночью, 13 сентября, атаковали Харьковскую область авиабомбами и беспилотниками. В результате удара повреждены дома и больница, есть пострадавшие. К ликвидации последствий были привлечены 37 спасателей и 9 единиц специализированной техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВторжение России в УкраинуВоздушная тревога