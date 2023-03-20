В Києві та регіоні можливі обмеження зі світлом, в Житомирській області вони вже діють

"У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.

Також при значному зростанні споживання можливі обмеження у Київській області та Києві.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

"Складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі", - додали в компанії.