В Киеве и регионе возможны ограничения со светом, в Житомирской области они уже действуют

"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Также при значительном росте потребления возможны ограничения в Киевской области и Киеве.

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не давались.

"Сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети", - добавили в компании.