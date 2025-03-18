У Києві та на півночі України оголошено повітряну тривогу: в чому причина
У Києві, а також низці північних областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 09:02 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Як пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), у Київській області існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів України. Для атак ворог застосовує різні типи ракет, керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони й артилерією. До атак дронами терористи вдаються фактично кожної ночі, що створює серйозну загрозу для цивільних. Сьогоднішня ніч не стала виключенням. Після 23 години у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.
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