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У Києві та на півночі України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Вівторок 18 березня 2025 09:09
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У Києві та на півночі України оголошено повітряну тривогу: в чому причина Ілюстративне фото: у Києві та на півночі України оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці північних областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:02 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області.

У Києві та на півночі України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), у Київській області існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів України. Для атак ворог застосовує різні типи ракет, керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони й артилерією. До атак дронами терористи вдаються фактично кожної ночі, що створює серйозну загрозу для цивільних. Сьогоднішня ніч не стала виключенням. Після 23 години у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.

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