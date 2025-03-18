У Києві та на півночі України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів України. Для атак ворог застосовує різні типи ракет, керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони й артилерією. До атак дронами терористи вдаються фактично кожної ночі, що створює серйозну загрозу для цивільних. Сьогоднішня ніч не стала виключенням. Після 23 години у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.