В Киеве и на севере Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина
В Киеве, а также ряде северных областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:02 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Киевской области существует угроза применения врагом ударных беспилотников.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам Украины. Для атак враг применяет различные типы ракет, управляемые авиационные бомбы (УАБы), дроны и артиллерию. К атакам дронами террористы прибегают фактически каждую ночь, что создает серьезную угрозу для гражданских. Сегодняшняя ночь не стала исключением. После 23 часов в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.
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