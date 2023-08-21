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У Києві та північних областях оголосили повітряну тривогу: росіяни могли запустити дрони

Фото: у Києві та північних областях оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та північних областях сьогодні, 21 серпня, увечері оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою пуску ракет та дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

За даними карти, станом на 22:37 повітряну тривогу оголосили у Києві, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Фото: карта повітряних тривог в Україні (скріншот)

Повітряні сили попередили, що у Київській області є загроза застосування ударних безпілотників, а у Чернігівській та Сумській - ракет.

Обстріли України

Нагадаємо, російські окупанти останні кілька місяців посилено атакують Україну за допомогою ракет та ударних безпілотників. Їхніми цілями стає цивільна інфраструктура, внаслідок чого гинуть і отримують поранення мирні жителі.

Нещодавно через ракетний удар російських окупантів по центру Чернігова загинули семеро людей. При цьому поранення отримали понад 150 мирних жителів.

Також сьогодні після обстрілу Берислава Херсонської області один цивільний отримав поранення. Росіяни влучили по житловому будинку.

 

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