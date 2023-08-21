В Киеве и северных областях объявили воздушную тревогу: россияне могли запустить дроны

Согласно данным карты, по состоянию на 22:37 воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот)

Воздушные силы предупредили, что в Киевской области есть угроза применения ударных беспилотников, а в Черниговской и Сумской - ракет.

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты последние несколько месяцев усиленно атакуют Украину при помощи ракет и ударных беспилотников. Их целями становится гражданская инфраструктура, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.

Недавно в из-за ракетного удара российских оккупантов по центру Чернигова погибли семь человек. При этом ранения получили более 150 мирных жителей.

Также сегодня после обстрела Берислава Херсонской области один гражданский получил ранения. Россияне попали по жилому дому.