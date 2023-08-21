RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и северных областях объявили воздушную тревогу: россияне могли запустить дроны

Фото: в Киеве и северных областях объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и северных областях сегодня, 21 августа, вечером объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой пуска ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Согласно данным карты, по состоянию на 22:37 воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях. 

Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот)

Воздушные силы предупредили, что в Киевской области есть угроза применения ударных беспилотников, а в Черниговской и Сумской - ракет. 

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты последние несколько месяцев усиленно атакуют Украину при помощи ракет и ударных беспилотников. Их целями становится гражданская инфраструктура, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители. 

Недавно в из-за ракетного удара российских оккупантов по центру Чернигова погибли семь человек. При этом ранения получили более 150 мирных жителей.

Также сегодня после обстрела Берислава Херсонской области один гражданский получил ранения. Россияне попали по жилому дому. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевская областьСумская областьЧерниговская областьВойна России против Украинывоздушная тревога