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Росіяни обстріляли житловий будинок у Бериславі Херсонської області: є поранений

Берислав, Понеділок 21 серпня 2023 21:48
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Росіяни обстріляли житловий будинок у Бериславі Херсонської області: є поранений Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 21 серпня, обстріляли місто Берислав у Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Росіяни атакували житловий будинок у Бериславі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у власній оселі поранення отримав 48-річний місцевий житель.

Росіяни обстріляли житловий будинок у Бериславі Херсонської області: є поранений

Фото: Берислав (deepstatemap.live/)

"Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - додали в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Нещодавно окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.

Сьогодні російські військові обстріляли Херсонський район. В результаті атаки постраждали дві людини.

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