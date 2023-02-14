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У Києві та Одесі сьогодні ввечері можливі точкові вимкнення світла

Фото: голова "Укренерго" Володимир Кудрицький (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Зарембо

За словами енергетиків, у зоні ризику сьогодні ввечері Одеська та Київська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Обмеження, які все ще можуть бути в деяких регіонах - це, наприклад, Одеса чи Київ, але ці відключення не мають катастрофічного характеру", - заявив Кудрицький.

Зокрема, у зоні ризику наразі перебувають Одеса та Київ. Тут можливі точкові вимкнення світла деяким споживачам.

Загалом ситуація в енергосистемі може ускладнитися у разі нових обстрілів, різкого похолодання або якщо українці перестануть заощаджувати електроенергію.

"Зараз же відновлення енергосистеми йде рекордними темпами, але у деяких регіонах все ще залишаються проблеми", - уточнив він.

І зауважив, що у такому разі відключення світла почнуться знову.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що за минулий тиждень, з 6 по 12 лютого, енергетики ДТЕК повернули світло майже 90 тисячам сімей у 95 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, ми писали, що завтра у Києві та низці областей не вимикатимуть світло.

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Укренерго