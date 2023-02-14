У Києві та Одесі сьогодні ввечері можливі точкові вимкнення світла

За словами енергетиків, у зоні ризику сьогодні ввечері Одеська та Київська області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Обмеження, які все ще можуть бути в деяких регіонах - це, наприклад, Одеса чи Київ, але ці відключення не мають катастрофічного характеру", - заявив Кудрицький.
Зокрема, у зоні ризику наразі перебувають Одеса та Київ. Тут можливі точкові вимкнення світла деяким споживачам.
Загалом ситуація в енергосистемі може ускладнитися у разі нових обстрілів, різкого похолодання або якщо українці перестануть заощаджувати електроенергію.
"Зараз же відновлення енергосистеми йде рекордними темпами, але у деяких регіонах все ще залишаються проблеми", - уточнив він.
І зауважив, що у такому разі відключення світла почнуться знову.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що за минулий тиждень, з 6 по 12 лютого, енергетики ДТЕК повернули світло майже 90 тисячам сімей у 95 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.
Крім того, ми писали, що завтра у Києві та низці областей не вимикатимуть світло.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.