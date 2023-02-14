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В Киеве и Одессе сегодня вечером возможны точечные отключения света

Фото: глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Зарембо

По словам энергетиков, в зоне риска сегодня вечером Одесская и Киевская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Ограничения, которые все еще могут быть в некоторых регионах - это, например, Одесса или Киев, но эти отключения не носят катастрофического характера", - заявил Кудрицкий.

В частности, в зоне риска находятся Одесса и Киев. Здесь возможны точечные отключения света некоторым потребителям.

В общем, ситуация в энергосистеме может осложниться в случае новых обстрелов, резкого похолодания или если украинцы перестанут экономить электроэнергию.

"Сейчас восстановление энергосистемы идет рекордными темпами, но в некоторых регионах все еще остаются проблемы", - уточнил он.

И заметил, что в таком случае отключения света начнутся снова.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что за прошедшую неделю, с 6 по 12 февраля, энергетики ДТЭК вернули свет почти 90 тысячам семей в 95 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Кроме того, мы писали, что завтра в Киеве и в ряде областей не будут выключать свет.

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Укрэнерго