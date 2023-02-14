За тиждень енергетики повернули світло для для 90 тисячам родин, - ДТЕК

За минулий тиждень, з 6 по 12 лютого, енергетики ДТЕК повернули світло майже 90 тисячам сімей у 95 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зокрема, світло повернули для 41 тисячі родин на Донеччині та 49 тисячам сімей Дніпропетровщини.

"Майже рік енергетикам доводиться в умовах постійних обстрілів відновлювати електромережі, що зруйновані через війну. З 24 лютого минулого року вони відновили електропостачання для вже 6,8 млн домогосподарств. Енергетики відновлюють мережі, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Найбільш критичною ситуація лишається в Одеській області. Енергосистема області надзвичайно ослаблена через обстріли. 4 лютого з ладу вийшла одна з основних підстанцій "Укренерго", через що без світла лишились мешканці Одеси та Одеського району.

"9 лютого ситуацію вдалося покращити та запустити на Одещині графіки відключень в тестовому режимі. Наразі вони ще проходять тестування. Ми збираємо зворотній зв’язок клієнтів та робимо все можливе, щоб покращити графіки відповідно до зауважень наших клієнтів", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.