В Киеве и Одессе сегодня вечером возможны точечные отключения света

По словам энергетиков, в зоне риска сегодня вечером Одесская и Киевская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Ограничения, которые все еще могут быть в некоторых регионах - это, например, Одесса или Киев, но эти отключения не носят катастрофического характера", - заявил Кудрицкий.

В частности, в зоне риска находятся Одесса и Киев. Здесь возможны точечные отключения света некоторым потребителям.

В общем, ситуация в энергосистеме может осложниться в случае новых обстрелов, резкого похолодания или если украинцы перестанут экономить электроэнергию.

"Сейчас восстановление энергосистемы идет рекордными темпами, но в некоторых регионах все еще остаются проблемы", - уточнил он.

И заметил, что в таком случае отключения света начнутся снова.