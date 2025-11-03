У Києві та по областях втретє за день оголосили тривогу через балістику
У Києві та низці регіонів України ввечері понеділка, 3 листопада, знову було оголошено сигнал повітряної тривоги. Це вже втретє у столиці оголошують тривогу через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було поширився на низку областей України. А згодом, о 18:25 - тривогу було оголошено у Києві.
За даними Повітряних сил, наразі існує загроза балістичного удару з двох напрямків. Ворог міг завдати обстрілу з півдня та північного сходу.
"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку", - сказано у повідомленні.
Оновлено о 18:47
У Києві та по областях почали оголошувати відбій тривоги.
Зауважимо, що у столиці це вже третя тривога за день - вперше про небезпеку попереджали близько 10:00. А вже близько 16:00 Повітряні сили попередили про повторну загрозу для більшості областей.
Крім того, в кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу атак російських ударних безпілотників.
Місцевим жителям нагадують про необхідність зберігати спокій і в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також українцям заборонено фотографувати чи знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони, аби не розкривати їхні позиції та не допомагати ворогу.
Де оголошено тривогу
Нічна атака
Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти вкотре атакували Україну дронами та ракетами.
Російські війська атакували Україну, застосувавши 138 дронів-камікадзе, три аеробалістичні ракети "Кинджал" та чотири балістичні ракети "Іскандер-М".
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, українська протиповітряна оборона знищила або придушила одну ракету "Кинджал" і 115 ворожих безпілотників типів Shahed, Гербера та інших.