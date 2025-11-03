ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та по областях втретє за день оголосили тривогу через балістику

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 18:33
UA EN RU
У Києві та по областях втретє за день оголосили тривогу через балістику Ілюстративне фото: у Києві та по областях втретє за день оголосили тривогу через балістику (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України ввечері понеділка, 3 листопада, знову було оголошено сигнал повітряної тривоги. Це вже втретє у столиці оголошують тривогу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було поширився на низку областей України. А згодом, о 18:25 - тривогу було оголошено у Києві.

За даними Повітряних сил, наразі існує загроза балістичного удару з двох напрямків. Ворог міг завдати обстрілу з півдня та північного сходу.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 18:47

У Києві та по областях почали оголошувати відбій тривоги.

Зауважимо, що у столиці це вже третя тривога за день - вперше про небезпеку попереджали близько 10:00. А вже близько 16:00 Повітряні сили попередили про повторну загрозу для більшості областей.

Крім того, в кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу атак російських ударних безпілотників.

Місцевим жителям нагадують про необхідність зберігати спокій і в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також українцям заборонено фотографувати чи знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони, аби не розкривати їхні позиції та не допомагати ворогу.

Де оголошено тривогу

У Києві та по областях втретє за день оголосили тривогу через балістику

Нічна атака

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти вкотре атакували Україну дронами та ракетами.

Російські війська атакували Україну, застосувавши 138 дронів-камікадзе, три аеробалістичні ракети "Кинджал" та чотири балістичні ракети "Іскандер-М".

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, українська протиповітряна оборона знищила або придушила одну ракету "Кинджал" і 115 ворожих безпілотників типів Shahed, Гербера та інших.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога
Новини
Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа