У Києві та по областях вдруге за ранок оголошено сигнал тривоги: яка причина

У Києві та низці регіонів України зранку понеділка, 7 липня, знову оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у столиці, а вже через декілька хвилин попередження про небезпеку поширилось на східні та північні регіони.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.
Водночас у Харківській та Сумській областях триває загроза від ударних дронів типу "Шахед".
Оновлено о 09:20
У Києві та по областях оголошено відбій тривоги як через балістику, так і через загрозу "Шахедів".
Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та, за наявності загрози, одразу прямувати до укриттів. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.
Цієї ночі російська армія традиційно атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Під ворожим обстрілом були Харків, Одеса та Київ.
Зокрема, у Києві, за попередніми даними, минулося без постраждалих, але є руйнування.
А ось в Одесі жертвою удару стала одна людина, також зафіксовано пошкодження по місту.
А ось про наслідки атаки по Харкову - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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