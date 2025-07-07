У Києві та по областях вдруге за ранок оголошено сигнал тривоги: яка причина

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у столиці, а вже через декілька хвилин попередження про небезпеку поширилось на східні та північні регіони.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Водночас у Харківській та Сумській областях триває загроза від ударних дронів типу "Шахед".

Оновлено о 09:20

У Києві та по областях оголошено відбій тривоги як через балістику, так і через загрозу "Шахедів".

Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та, за наявності загрози, одразу прямувати до укриттів. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.

Де оголошено тривогу