В Киеве и по областям второй раз за утро объявлен сигнал тревоги: какая причина

В Киеве и ряде регионов Украины утром понедельника, 7 июля, снова объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал тревоги был объявлен в столице, а уже через несколько минут предупреждение об опасности распространилось на восточные и северные регионы.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.
В то же время в Харьковской и Сумской областях продолжается угроза от ударных дронов типа "Шахед".
Обновлено в 09:20
В Киеве и по областям объявлен отбой тревоги как из-за баллистики, так и из-за угрозы "Шахедов".
Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, при наличии угрозы, сразу направляться в укрытия. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.
Этой ночью российская армия традиционно атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Под вражеским обстрелом были Харьков, Одесса и Киев.
В частности, в Киеве, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
А вот в Одессе жертвой удара стал один человек, также зафиксированы повреждения по городу.
А вот о последствиях атаки по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.
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