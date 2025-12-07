У Києві та областях повітряна тривога на тлі атаки дронів

"БПЛА на Васильків зі сходу! БпЛА на Фастів! Київщина: БпЛА на/повз Яготин, курс - західний", - сказано у дописах ПС ЗСУ. До цього повідомлялося про безпілотники на Київщині напрямком на столицю.

В КМВА та КОВА підтвердили повітряну загрозу для столиці. Мешканців Києва та області закликали пройти до укриттів та попередили про роботу сил протиповітряної оборони.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БПЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - сказано у повідомленні КМВА.

Моніторингові канали повідомили про щонайменше шість безпілотників, які через Обухів взяли курс на Фастів та Васильків. Чотири з них йшли курсом на Фастів, де нещодавно окупанти знищили вокзал.

Карта повітряних тривог станом на 23:00 7 грудня виглядає так: