Війна в Україні

Росіяни запустили по Україні дрони: де загроза ударів

Неділя 07 грудня 2025 21:30
UA EN RU
Росіяни запустили по Україні дрони: де загроза ударів Фото: дрони зафіксовано щонайменше у 5 областях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти ввечері, 7 грудня, знову атакують Україну ударними дронами. Безпілотники зафіксовані вже у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Згідно з дописів військових, вони фіксували дрони РФ ледь не півдня. Ближче до вечора ситуація стала спокійнішою, але після 19:00 над Україною знову були ворожі безпілотники.

Зокрема, дрони фіксувалися вже у Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.

За останніми даними, у проміжку з 21:09 до 21:16 БпЛА були зафіксованя:

  • у Миколаївській області, рухалися північно-західним курсом у бік Одещини;
  • над Черніговом;
  • у Полтавській області у напрямку Миргорода та Ромодана з півночі.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:30 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Росіяни запустили по Україні дрони: де загроза ударів

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 7 грудня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по об'єктах критичної інфраструктури.

Згідно зі звітом повітряних сил ЗСУ, ворог запустив по Україні 241 дрон і 5 ракет. Станом на 9 ранку, силам ППО вдалося збити і придушити 179 повітряних цілей - з них 175 дронів і 4 ракети.

У той же час, незважаючи на роботу ППО, 65 ударних дронів потрапили в об'єкти на 14 локаціях.

Російська Федерація Війна в Україні
