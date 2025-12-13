UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Києві та областях повітряна тривога: Росія атакує ракетами

Фото: ракети РФ вже над Україною (скриншот з відео)
Автор: Едуард Ткач

В ніч проти 13 грудня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу став пуск ворожих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування ракетного озброєння. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 01:04.

Зазначимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ теж писали про ракетну небезпеку, але тоді тривоги у Києві ще не було. Водночас моніторингові канали інформували про попередній запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Вже о 01:07 "Калібри" зафіксували у Херсонській та Миколаївській обалстях.

Також монітори писали, що протягом ночі є загроза балістики та зльоту МіГ-31К.

Оновлено о 01:15

Для України прямо зараз є загроза застосування ракет "Кинджал".

"Додатково зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо прямувати до укриттів", - повідомили у КМВА.

Оновлено о 01:23

Ракети "Калібри" продовжують рух над Україною.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:11 карта повітряних тривог має такий вигляд.

КиївВійна в УкраїніРакетна атака