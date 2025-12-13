В Киеве и областях воздушная тревога: Россия атакует ракетами

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения ракетного вооружения. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 01:04.

Отметим, что перед этим Воздушные силы ВСУ тоже писали о ракетной опасности, но тогда тревоги в Киеве еще не было. В то же время мониторинговые каналы информировали о предыдущем запуске крылатых ракет "Калибр" из Черного моря. Уже в 01:07 "Калибры" зафиксировали в Херсонской и Николаевской обалстях.

Также мониторы писали, что в течение ночи есть угроза баллистики и взлета МиГ-31К.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:11 карта воздушных тревог имеет такой вид.